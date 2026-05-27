Capturaron a dos hombres por el hurto de un extranjero en el sector Carlos E. Restrepo

Medellín

Fueron capturados dos hombres que quedaron registrados en cámaras de seguridad en el momento en que interceptaron a un extranjero para hurtarle sus pertenencias en el Puente Colombia, ubicado en el sector de Laureles-Estadio.

Según las autoridades, los señalados intimidaron al hombre con un machete, lo tumbaron al piso y le arrebataron un celular iPhone 17 Pro Max, avaluado en aproximadamente $6 millones.

Detalles de la captura

Los visualizadores del sistema de seguridad alertaron de inmediato a las patrullas del sector y guiaron en tiempo real la persecución de los sospechosos por varias vías del occidente de Medellín. Mientras uno de los hombres corría por la calle 50 en un intento de escape, el otro intimidaba a la víctima con el arma blanca para facilitar la huida.

Manuel Villa Mejía, secretario de Convivencia y Seguridad del Distrito, especificó que las cámaras permitieron rastrear cada movimiento hasta lograr la interceptación de los implicados en puntos cercanos al lugar de los hechos.

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“Las cámaras de seguridad permitieron rastrear en tiempo real cada movimiento de los presuntos delincuentes luego de atacar a la víctima para robarle sus pertenencias. Minutos después fueron ubicados, interceptados y posteriormente dejados a disposición de la Fiscalía General”, agregó el secretario.

La investigación de este hecho continúa para avanzar en el proceso judicial y determinar la participación de estas personas en otros hechos delictivos en la zona.