Migración inadmitió a nueve extranjeros en el aeropuerto de Rionegro por alerta de pedofilia

Migración Colombia inadmitió a seis ciudadanos extranjeros en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, en el oriente antioqueño, tras detectarse alertas internacionales que los vinculan con presuntos delitos de pedofilia, abuso sexual y turismo con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la autoridad migratoria, los inadmitidos son cinco ciudadanos estadounidenses —cuatro provenientes de Miami y uno de Fort Lauderdale—, además de un ciudadano procedente de Ciudad de México.

🚨Otro golpe al turismo con fines de explotación sexual en Medellín: @MigracionCol bloquea entrada de 6 extranjeros con alertas internacionales.

En las últimas 72 horas van 9 inadmitidos por anotaciones de pedofilia y explotación sexual y cerca de 50 en lo corrido de 2025. pic.twitter.com/cUugXOXZ8h — Migración Colombia (@MigracionCol) October 10, 2025

Con estos casos, ya son nueve los viajeros inadmitidos en las últimas 72 horas, la mayoría de nacionalidad estadounidense, por las mismas causas. En lo corrido de 2025, cerca de 50 extranjeros han sido impedidos de ingresar al país por alertas relacionadas con explotación sexual infantil.

Los controles migratorios, apoyados en el sistema Angel Watch y en el intercambio de información con autoridades internacionales, permitieron establecer que todos presentaban antecedentes o reportes asociados a conductas sexuales delictivas.

Más sobre los inadmitidos

En uno de los casos, el equipaje de un viajero contenía elementos que evidenciaban una posible relación con actividades de turismo sexual, lo que llevó a su inadmisión inmediata y retorno al país de origen.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, detalló que “la protección de la niñez no es negociable. A quienes buscan venir a Colombia a cometer delitos sexuales, aquí no hay espacio para el turismo con fines de explotación infantil”.

La entidad reiteró que reforzará los filtros de ingreso y las acciones de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, con el apoyo de agencias internacionales y cuerpos de inteligencia, para prevenir el ingreso de personas vinculadas con redes de explotación sexual infantil y turismo sexual.