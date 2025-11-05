Investigan la muerte de otro estadounidense en exclusivo hotel de Medellín

Medellín

Un ciudadano estadounidense identificado como Eric Lars Kirkegaard, de 65 años, falleció en las últimas horas a las afueras de un hotel ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, al sur de Medellín.

Según las primeras versiones, el extranjero se encontraba esperando un vehículo solicitado por aplicación cuando, de manera repentina, se desplomó frente al establecimiento donde se hospedaba. Testigos aseguraron que el hombre cayó al suelo, comenzó a emitir quejidos y presentó serias dificultades respiratorias, por lo que fue necesario alertar a las autoridades a través de la línea de emergencias 123.

Aunque equipos de paramédicos llegaron rápidamente al lugar, los socorristas solo pudieron confirmar su muerte, ya que el ciudadano no presentaba signos vitales.

El cuerpo de Kirkegaard fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses para establecer las causas exactas del fallecimiento y descartar cualquier otra circunstancia.

Otros casos

Este caso se suma a otros hechos recientes en los que visitantes internacionales han perdido la vida durante su estancia en el Valle de Aburrá. Para julio de este año, ya se registraban más de 17 extranjeros fallecidos, en su mayoría turistas, en diferentes municipios del área metropolitana.

En octubre pasado, por ejemplo, se reportó la muerte de un ciudadano mexicano y la intoxicación de cuatro de sus acompañantes, también extranjeros, en el municipio de Itagüí. Según las primeras hipótesis, ese caso estaría relacionado con el consumo de escopolamina, sustancia utilizada con frecuencia en delitos cometidos contra turistas.