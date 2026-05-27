Anestesiólogos suspenderán servicios en hospital de Caldas por deuda de $1.300 millones

Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, en Caldas, Antioquia (Turismo Antioquia)

Caldas, Antioquia

El Sindicato Antioqueño de Anestesiología, ANESTESIAR, anunció la suspensión de los servicios de anestesiología en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas a partir de este 28 de mayo, debido a una millonaria deuda acumulada con los especialistas.

Según informó el gremio en un comunicado, la institución hospitalaria adeuda pagos correspondientes a servicios profesionales prestados desde septiembre de 2025, situación que llevó a tomar la decisión de suspender la atención programada.

Caracol Radio conoció que la deuda asciende a cerca de 1.300 millones de pesos y que la cartera tendría una mora aproximada de 180 días.

Pese a la suspensión, el sindicato precisó que sí continuará prestando el servicio de anestesiología para procedimientos y atenciones de urgencia, con el fin de garantizar la respuesta a casos prioritarios y situaciones que comprometan la vida de los pacientes.