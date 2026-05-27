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27 may 2026 Actualizado 16:03

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Medellín

Anestesiólogos suspenderán servicios en hospital de Caldas por deuda de $1.300 millones

El sindicato ANESTESIAR aseguró que la cartera pendiente supera los 180 días de mora.

Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, en Caldas, Antioquia (Turismo Antioquia)

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Caldas, Antioquia

El Sindicato Antioqueño de Anestesiología, ANESTESIAR, anunció la suspensión de los servicios de anestesiología en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas a partir de este 28 de mayo, debido a una millonaria deuda acumulada con los especialistas.

Según informó el gremio en un comunicado, la institución hospitalaria adeuda pagos correspondientes a servicios profesionales prestados desde septiembre de 2025, situación que llevó a tomar la decisión de suspender la atención programada.

Caracol Radio conoció que la deuda asciende a cerca de 1.300 millones de pesos y que la cartera tendría una mora aproximada de 180 días.

Pese a la suspensión, el sindicato precisó que sí continuará prestando el servicio de anestesiología para procedimientos y atenciones de urgencia, con el fin de garantizar la respuesta a casos prioritarios y situaciones que comprometan la vida de los pacientes.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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