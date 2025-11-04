“Mi río, Mis Quebradas”: la nueva apuesta de Medellín para cuidar sus afluentes

Medellín

Para apostarle a la protección y recuperación de los afluentes hídricos, la alcaldía de Medellín anunció el programa “Mi Río, Mis Quebradas”. La iniciativa retoma el legado del antiguo Instituto Mi Río, creado en los años 90 y vigente hasta 2002, con una visión renovada centrada en la gestión integral del agua, la reducción del riesgo y la recuperación ambiental con participación comunitaria y sostenibilidad.

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) sellaron una alianza histórica con una inversión total de $663.383 millones para el periodo 2024-2027, de los cuales $120.000 millones serán destinados exclusivamente al eje del río Medellín. Los recursos financiarán 21 nuevas obras hidráulicas en quebradas, la intervención de 30 puntos críticos por riesgo hidráulico en el río, y la creación y cualificación de 40.000 metros cuadrados de espacio público.

“Estamos invirtiendo en prevención, en mitigación del riesgo, en adaptación al cambio climático. Este es un proyecto para que planifique el territorio Medellín desde sus fuentes hídricas para evitar el riesgo, para que tantas familias que hoy sufren cada que llueve en Medellín imaginándose una inundación o que sus viviendas van a ser destruidas y que va a poner en riesgo a ellos y a sus hijos, puedan estar tranquilas”, señaló el alcalde.

En el proyecto se recuperará el Aula Ambiental del Río Medellín, pensado como un espacio pedagógico y participativo que busca fortalecer la cultura del cuidado del agua y la apropiación ciudadana sobre los ecosistemas.

Detalles de las obras

El proyecto también tendrá impacto metropolitano, beneficiando a los nueve municipios del Valle de Aburrá, con obras de protección, mantenimiento y mitigación de riesgos en toda la cuenca del río Aburrá–Medellín, desde Caldas hasta Barbosa.

De la inversión total, el Distrito aportará $366.383 millones, el AMVA $282.000 millones, y el Metro de Medellín $15.000 millones. Esta apuesta se complementa con las intervenciones que avanzan en quebradas como Altavista, Cabuyala, El Pelón, La Chorrera, La Aguadita y La Honda, además de obras ya entregadas en La Malpaso, La Poblada, La Presidenta y La Marucha, y la obra hidráulica en La Toscana, que solucionará inundaciones históricas.

En el primer semestre de 2026 se abrirá la contratación para el mantenimiento de 197 puntos críticos en quebradas, junto a estudios y diseños del sistema de drenaje, además de amoblamiento y paisajismo en Altavista y La Honda. Las principales obras concluirán entre 2026 y 2027, mientras que otras quedarán con diseños y predios adquiridos para garantizar su continuidad.

El proyecto dejará un plan maestro hasta 2040, que será incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y al Plan de Acción Climática, como una hoja de ruta para asegurar la sostenibilidad ambiental y urbana de Medellín en las próximas tres administraciones.