Crece la alerta por invasiones en Medellín tras el desmantelamiento de 16 obras en Manrique

Medellín

La Alcaldía de Medellín frenó la edificación de 16 estructuras informales que se levantaban sin licencia urbanística en un lote de propiedad pública en el barrio San José La Cima Número 1, ubicado en la comuna 3 (Manrique). La intervención, coordinada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se ejecutó debido a que el terreno está catalogado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como una zona de amenaza alta por movimiento en masa no mitigable, además de contar con restricciones ambientales por su proximidad a las quebradas La Bermejala y Aguas Negras.

En lo que va del año, las autoridades técnico-sociales han realizado 844 recorridos de control en esta zona del nororiente de la ciudad, logrando la recuperación de más de 1.040 metros cuadrados de espacio público que habían sido ocupados de manera irregular. Las autoridades reiteraron la importancia de verificar la viabilidad de los terrenos en las curadurías urbanas antes de realizar transacciones comerciales o iniciar construcciones, con el fin de evitar estafas por parte de urbanizadores ilegales y prevenir emergencias estructurales que pongan en riesgo la vida de los habitantes.

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La problemática de los asentamientos informales y las invasiones de tierras en Medellín responde a dinámicas socioeconómicas complejas asociadas al déficit habitacional, el desplazamiento forzado y la migración interna. Zonas de las laderas orientales y occidentales, como las comunas de Manrique, Villa Hermosa, San Javier y la zona periférica del corregimiento de Santa Elena, registran recurrentemente ocupaciones en terrenos con pendientes pronunciadas o en retiros de fuentes hídricas. Estas áreas son altamente vulnerables a deslizamientos de tierra y avenidas torrenciales durante las temporadas de lluvias, lo que restringe legalmente cualquier proceso de titulación o provisión formal de servicios públicos básicos.

Adicionalmente, los análisis locales de seguridad e infraestructura indican que detrás de muchas de estas ocupaciones masivas operan redes de loteo ilegal. Grupos de delincuencia organizada común estructurada ejercen control territorial en la periferia, parcelan de forma ilícita predios públicos o privados y los comercializan mediante falsas promesas de compraventa a familias vulnerables. Esta práctica no solo altera de manera acelerada el crecimiento urbano desordenado de la ciudad, sino que satura los sistemas de alcantarillado artesanal, acelera la erosión del suelo por deforestación y presiona la capacidad operativa de las agencias de control y atención de desastres del distrito.