Fueron desmantelados puntos de producción y distribución de medicamentos falsos en Bogotá

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá estos operativos apoyados por la Fiscalía General de la Nación, el Invima y laboratorios farmacéuticos, se desarrollaron en las localidades de Los Mártires y Fontibón.

En estos puntos, las autoridades incautaron más de 5.700 unidades de medicamentos falsificados y 6.200 empaques, con un valor superior a 56 millones de pesos.

“En el proceso de verificación, peritos y representantes de los laboratorios establecieron que los lotes no aparecían en sus sistemas oficiales de control, por lo que se presume que los productos son falsificados. Se tomaron muestras que serán enviadas a laboratorios especializados para determinar los componentes y posibles riesgos asociados a su consumo”, aseguró la Policía de Bogotá por medio de un comunicado.

Entre los productos incautados por las autoridades estaban analgésicos, antibióticos y material profiláctico que, según el Invima, no contaban con registro sanitario y representaban un riesgo para la salud pública. Las muestras serán analizadas en laboratorios especializados.

“Fueron incautadas 5.730 unidades de medicamentos falsificados y con registro sanitario vencido, junto con 6.207 unidades de empaques primarios (frascos o blísteres) y secundarios (cajas y cartones alusivos a medicamentos)”, agregaron.

Las autoridades hicieron un llamado a denunciar este tipo de actividades ilegales a través de la Línea Anticontrabando 159, recordando que la colaboración ciudadana es clave para proteger la vida y la economía del país.

