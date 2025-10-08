Bucaramanga en alerta roja por crisis en la atención de Nueva EPS: más de 200 mil usuarios en riesgo

Bucaramanga

La secretaria de salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, lanzó un llamado urgente al gobierno nacional ante la crítica situación que enfrentan los 203.903 afiliados de Nueva EPS en el municipio. Según explicó, la deuda de esta entidad con la red hospitalaria local asciende a más de 12.000 millones de pesos solo con el Hospital Psiquiátrico San Camilo y supera los 803 mil millones en total con los prestadores del sistema de salud.

La funcionaria advirtió que la crisis se ha extendido a diferentes instituciones como Profamilia, Ofimédicas, Uganep y Projection Life, que han restringido o suspendido la atención médica, la entrega de medicamentos y los servicios domiciliarios.

“El 93% de las fórmulas médicas quedan pendientes, y los pacientes no tienen cómo adquirir los medicamentos, lo que agrava su estado de salud y pone en riesgo sus vidas”, manifestó Amaya.

Desde la Alcaldía y la Secretaría de Salud se han implementado mecanismos de atención como el canal ‘salud sin barreras’ (CASIF), que desde el 14 de septiembre ha recibido 93 quejas relacionadas con Nueva EPS, de las cuales solo siete han sido resueltas. “El nivel local no tiene capacidad de respuesta; necesitamos un salvavidas del Gobierno Nacional”, enfatizó.

“La vida de los usuarios de Nueva EPS está en riesgo”

Amaya explicó que el 76% de la deuda total con la red hospitalaria está concentrada en Nueva EPS, y advirtió que, si no se actúa con prontitud, Bucaramanga enfrentará un colapso en la atención médica, especialmente en poblaciones vulnerables como habitantes de calle, pacientes psiquiátricos y personas con enfermedades crónicas o cáncer.

La funcionaria, quien además es sobreviviente de cáncer de mama, subrayó la gravedad de la situación para las pacientes oncológicas. “Los tratamientos se están interrumpiendo; un ciclo de quimioterapia que debe ser cada 21 días se está aplicando cada dos o tres meses, lo que reduce su efectividad”, alertó.

Mes rosa: sensibilización sobre el cáncer de mama

La secretaria anunció que trabaja junto al Instituto Nacional de Cancerología en la creación de una ruta de atención integral para mujeres con esta enfermedad, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno al tratamiento.

Amaya finalizó reiterando su compromiso con los pacientes y pidió solidaridad ciudadana: “No podemos ser indolentes. Esta crisis nos afecta a todos. Hoy son los afiliados de Nueva EPS, mañana puede ser cualquier otro grupo. Debemos unirnos para salvar el sistema de salud”.