4 mineros fallecieron tras la explosión de una mina en Sutatausa: 3 personas siguen atrapadas

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, confirmó en las últimas horas que entre ayer y hoy fueron recuperados 4 cuerpos sin vida tras la explosión de la mina Sutatausa. En total, eran 7 mineros los que estaban trabajando en este lugar.

El capitán también aseguró que en este momento continúan las labores de búsqueda de los otros 3 mineros atrapados. Entre tanto, la secretaria de Minas de Cundinamarca, Sandra Fonseca, confirmó que la mina La Vega de Carlos Bello, ubicada en Las Peñas de Boquerón, donde ocurrió la explosión, no tenía permisos para operar.

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