Escenario Vive Claro obtiene reconocimiento Zero Waste por su gestión de residuos

El escenario Vive Claro en Bogotá sigue recibiendo reconocimientos internacionales.

Esta vez obtuvo la Categoría Oro, el nivel más alto de reconocimiento dentro de la metodología Eventos Zero Waste, tras la evaluación especializada realizada por Global Zero Waste durante el concierto de Ed Sheeran, realizado el pasado 16 de mayo.

Este reconocimiento destaca el desempeño del recinto en gestión integral de residuos, reciclaje, cultura ambiental, trazabilidad y mejora continua.

Global Zero Waste es una organización especializada en metodologías, estándares y procesos de evaluación asociados al enfoque Zero Waste, un movimiento internacional que busca reducir al máximo la generación de residuos, promover la reutilización y el aprovechamiento de materiales, y evitar que estos terminen en rellenos sanitarios o en la disposición final sin valorización.

En este caso, la evaluación se realizó bajo la Norma Internacional Eventos Zero Waste Versión 3.0, con una revisión que no se limitó al día del concierto, sino que incluyó las etapas de montaje, operación y desmontaje desarrolladas entre el 11 y el 20 de mayo de 2026.

Como resultado, el escenario obtuvo 91,9 puntos sobre 100, alcanzando la Categoría Oro. El informe también destaca un buen desempeño en 27 de los 31 requisitos evaluados, equivalente al 92% de cumplimiento frente a la norma internacional.

Uno de los resultados más relevantes fue el desempeño en reciclaje. La evaluación registró un 100% de reciclaje real y un 73,3% de reciclaje general, indicadores que reflejan un alto nivel de aprovechamiento de materiales y una gestión orientada a reducir la presión sobre la disposición final.

El informe también resaltó la existencia de protocolos operativos, la reclasificación de residuos realizada por aliados en los centros de acopio, la trazabilidad estadística de los residuos generados y la articulación con gestores autorizados.

“Este reconocimiento confirma que el entretenimiento en vivo también puede ser una plataforma para impulsar transformaciones sostenibles“, aseguró Luz Angelica Rey, CEO del venue.