Corte alerta por bajo cumplimiento en el acceso a medicamentos: Hay problema con 174 fármacos

JUSTICIA

La Corte Constitucional declaró que hay un bajo nivel de cumplimiento por parte del gobierno en el acceso a los medicamentos en el país.

El pronunciamiento lo hace la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 que dio una serie de órdenes para garantizar el acceso al derecho a la salud de los colombianos.

¿Por qué hay un cumplimiento bajo?

La Sala Especial analizó una serie de factores que no permiten que los ciudadanos accedan a los médicamentos o lo hagan de forma incompleta.

En primer lugar la Corte resaltó la deuda acumulada entre los distintos actores del sistema de salud, que impide el suministro de fármacos PBS, pues la falta de flujo de recursos limita su dispensación.

La Corte observó que la cartera de 14 gestores farmacéuticos era de $4.1 billones de pesos.

“La acumulación de deudas que dificultan el suministro de fármacos, un aumento significativo en el número de tutelas presentadas por la no entrega o la entrega incompleta de medicamentos, y diversos problemas administrativos que impactan negativamente la disponibilidad de los mismos", indica la Corte.

Por otro lado, la Corte resalta que en los últimos meses han ido en aumento las tutelas para garantizar este acceso a los medicamentos, pues no se entregan o se entregan incompletos.

Entre enero de 2023 y diciembre de 2024 aumentó el 106%, mientras que en el primer semestre del 2025, ya se alcanza el 59% de las acciones de tutelas radicadas en el 2024.

No hay desabastecimiento pero si hay obstáculos para el acceso a 174 fármacos

La Corte Constitucional advirtió que por el momento en Colombia no hay desabastecimiento de medicamentos, lo cual se corrobora con los listados publicados por el Invima y las respuestas otorgadas por el Ministerio de Salud.

No obstante, sí existen problemas de dispensación de 174 fármacos, impactando principalmente a los pacientes con patologías graves, como enfermedades raras o huérfanas, varios tipos de cáncer, epilepsias, diabetes, VIH, convulsiones, condiciones oculares, métodos anticonceptivos, problemas hormonales de crecimiento y antibióticos.