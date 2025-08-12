Invima alerta venta ilegal de cápsulas veganas como suplemento dietario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió la comercialización ilegal del producto INTYPROB, ofrecido como suplemento dietario, el cual no cuenta con registro sanitario.

Se trata específicamente de cápsulas veganas probióticas y prebióticas para consumo de las mujeres, las cuales, según el ente de vigilancia, incumple la normatividad vigente que regula la fabricación, comercialización, envase, rotulado, etiquetado, registro sanitario, control de calidad y vigilancia de los suplementos dietarios.

“El consumo de este producto puede ocasionar graves afectaciones a la salud como elevación de la presión arterial y palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad, temblores, insomnio, pesadillas, fatiga, retención de líquidos, edemas y daños a órganos como la piel, los riñones y el hígado”, explica el Invima.

Es por eso que recomiendan a las personas abstenerse de adquirir o consumir este producto e informar a las autoridades si tiene conocimiento de cualquier punto de venta físico o virtual donde se comercialice.

“Es fundamental que los consumidores sean conscientes de que un producto sin registro sanitario no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Su contenido real y condiciones de producción son desconocidos, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes lo consumen”, dijo William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.