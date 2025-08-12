Salud y bienestar

Invima alerta venta ilegal de cápsulas veganas como suplemento dietario

Se trata específicamente de cápsulas veganas probióticas y prebióticas que no cuenta con registro sanitario

Invima alerta venta ilegal de cápsulas veganas como suplemento dietario

Invima alerta venta ilegal de cápsulas veganas como suplemento dietario / IsabelPavia

Andrea Arenas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió la comercialización ilegal del producto INTYPROB, ofrecido como suplemento dietario, el cual no cuenta con registro sanitario.

Se trata específicamente de cápsulas veganas probióticas y prebióticas para consumo de las mujeres, las cuales, según el ente de vigilancia, incumple la normatividad vigente que regula la fabricación, comercialización, envase, rotulado, etiquetado, registro sanitario, control de calidad y vigilancia de los suplementos dietarios.

“El consumo de este producto puede ocasionar graves afectaciones a la salud como elevación de la presión arterial y palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad, temblores, insomnio, pesadillas, fatiga, retención de líquidos, edemas y daños a órganos como la piel, los riñones y el hígado”, explica el Invima.

Es por eso que recomiendan a las personas abstenerse de adquirir o consumir este producto e informar a las autoridades si tiene conocimiento de cualquier punto de venta físico o virtual donde se comercialice.

“Es fundamental que los consumidores sean conscientes de que un producto sin registro sanitario no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Su contenido real y condiciones de producción son desconocidos, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes lo consumen”, dijo William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad