Secretaría de Salud de Sabanagrande alerta incumplimientos de EPS en entrega de medicamentos

La Secretaría de Salud de Sabanagrande, Atlántico, alerta sobre una grave crisis por incumplimientos de EPS Mutual Ser y Audifarma en la entrega de medicamentos.

La Secretaría lanzó la alarma ante la persistente problemática en la entrega de medicinas por parte de la EPS Mutual Ser y la empresa Audifarma, situación que, según las autoridades locales, está afectando de manera directa la salud de los habitantes.

¿Qué pacientes son los más afectados?

Aunque reconocen que se trata de una problemática que se extiende a nivel nacional, las autoridades locales insisten en que en Sabanagrande la situación se ha agudizado, afectando a pacientes con tratamientos permanentes o patologías crónicas.

“Nos encontramos preocupados por esta crítica situación que estamos viviendo con Mutual Ser y Audifarma por la falta de entrega de medicamentos. Durante dos años hemos venido realizando mesas de trabajos para llegar a compromisos para mejorar la problemática, sin embargo, los compromisos no se han cumplido, por lo que queremos hacerle un llamado a estas entidades para que garanticen la entrega oportuna de medicamentos”, señaló Daniel Burgos, secretario de Salud de Sabanagrande.

Durante los últimos dos años, la Secretaría de Salud ha participado en mesas de trabajo junto a Mutual Ser, Audifarma, la Secretaría de Salud del Atlántico y la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de buscar soluciones.

El Gobierno local pide a las entidades involucradas que garanticen la entrega oportuna de medicamentos, resaltando que se trata de un derecho fundamental que no puede seguir siendo vulnerado.