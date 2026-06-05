Comienzan las vacaciones de mitad de año: Bogotá movilizará millones de viajeros

Bogotá DC

Este fin de semana festivo de Chorpus Christi da inicio oficial de las vacaciones de mitad de año en Colombia que se extenderán hasta el mes de julio.

En Bogotá millones de personas aprovechan esta temporada para viajar hacia distintos destinos nacionales e internacionales, sobretodo a México, Estados Unidos y Canadá que son las sedes del Mundial del Fútbol.

Terminal de Transporte Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogotá está preparada para movilizar a más de 1,8millones de viajeros durante la temporada de vacaciones de mitad de año.

A través de sus tres sedes y con la operación de 85 empresas de transporte intermunicipal, los usuarios tendrán acceso a más de 600 destinos en todo el país para disfrutar de los principales atractivos turísticos, culturales y religiosos de Colombia.

El día de mayor movimiento será el sábado 27 de junio, cuando se estima la movilización de más de 99.000 pasajeros desde las sedes Salitre, Norte y Sur.

“Por favor compren los tiquetes por la página oficial del Terminal, o en las tres sedes de la Terminal de Transporte. No tome ese transporte privado ilegal que pueden promocionar por redes sociales”, aseguró Rafael Alberto González, gerente de la Terminal.

Aeropuerto El Dorado

La terminal aérea más importante del país está lista para acoger a más de 6 millones de personas que viajan estos meses.

Esta cifra, según la Aeronáutica Civil, representa un crecimiento estimado del 7,4 % frente al mismo periodo de 2025, consolidando la recuperación, expansión y fortalecimiento del sector aéreo colombiano.