Accidente Av.Mutis: pareja habría contratado a conductor elegido quien sería el presunto responsable

En medio de versiones contradictorias sobre quién conducía el vehículo y si hubo participación en piques ilegales, el abogado de los ocupantes del carro, Jimmy Raúl Erazo, aseguró que sus representados no iban manejando y que habían contratado un conductor elegido.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, dicho automóvil habría hecho parte de una rodada por Halloween durante la noche del 30 de octubre.

El coche, un Volkswagen blanco de placa MKT407, fue visto en una rodada organizada por promotores de piques en Bogotá a través del contenido difundido por redes sociales por las personas que están detrás de estos eventos.

Estas personas visitaron pueblos cercanos a Bogotá y también fueron a una discoteca en la Zona T. El carro iba adornado de luces, lo que indicaría que sería uno de los organizadores de la rodada según las autoridades.

Sin embargo, según el abogado, fue esa tercera persona quien conducía, presuntamente a alta velocidad, y quien habría huido tras el accidente. Afirmó que los pasajeros intentaron contactarlo sin éxito y que aún no tienen información de la Fiscalía sobre si existe orden de captura.

“En el marco de este caso ha existido bastante desinformación, donde han señalado a mis representados como las personas que iban manejando el vehículo en estado de alicoramiento. Lo que realmente sucedió es que mis representados se dirigían para su destino contratan el servicio de conductor designado, entregan las llaves confiando y en un acto responsable para que los lleven a su destino”, afirmó.

Por su parte, Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia Isaza, cuestionó la actuación de las autoridades y señaló que, tres días después del accidente, no hay claridad sobre las diligencias judiciales ni avances formales en la investigación.

“Nosotros tenemos serios reparos frente a la situación como la ha venido manejando la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, huye una persona de los hechos presuntamente...Hoy nosotros no tenemos claro si les tomaron una entrevista, si les tomaron una declaración bajo la gravedad de juramento, si los vincularon o no los vincularon”, aseguró Castellanos.

Asimismo, señaló que de ser capturado el responsable podría enfrentar una condena de mínimo 19 años de prisión.

“Si es a título de dolor más la omisión de socorro, pues se enfrentaría a una pena como mínimo de 19 años de prisión. Si es un delito de un homicidio culposo pues llegarían a estar más o menos sobre los 4 o 5 años de prisión”, agregó.

Finalmente ambas familias de las víctimas y la defensa coinciden en que es necesario que el responsable comparezca ante la justicia y que el caso se esclarezca lo más pronto posible.