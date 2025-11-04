Universidad de Los Andes realiza homenaje Jaime Esteban Moreno: compañeros dieron el último adiós

Bogotá D.C

A las 12 del día de este martes 4 de noviembre, estudiantes de la Universidad de Los Andes con apoyo de la institución educativa organizaron un homenaje a Jaime Esteban Moreno , el joven estudiante de 20 años asesinado a las afueras de una discoteca en la madrugada del pasado 31 de octubre.

Compañeros y amigos de estudio de Jaime participaron del evento que se llevó a cabo en la plazoleta del edificio Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes , ubicada en el centro de Bogotá.

Esto ha generado conmoción en la comunidad educativa, por lo que estudiantes de la universidad rechazaron este ataque y expresaron su preocupación.

“Me preocupa porque también es como ponerse a pensar que igual es algo que ya pasó una vez y que se sigue repitiendo ahora. Me preocupa y me pone a pensar como ¿por qué pasa?”, indicó una estudiante.

“La verdad me parece un poco lamentable que pase esto en la Universidad de los Andes después de el historial que se ha tenido. No hemos aprendido del caso de Colmenares que sigue sin resolvers e y es muy triste que sigan pasando estos acontecimientos”, aseguró un egreso de la universidad.

A través de un comunicado que la institución de educación superior envió a sus estudiantes y egresados, lamentaron el fallecimiento del joven que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación.

“Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes”, indicaron.

Además, reiteraron su compromiso para colaborar con las autoridades en la investigación del caso para esclarecer los hechos.