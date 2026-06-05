Millones de vehículos circularán por Cundinamarca durante este puente: ¿qué medidas hay?

Este fin de semana millones de personas se movilizarán por todas las carreteras del país en el marco del puente festivo de Corpus Christi. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, más de 2 millones de vehículos se movilizarán por el departamento, por lo que se activará un plan especial de movilidad.

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“Durante este puente festivo del Corpus Christi estimamos la movilización de más de 2,1 millones de vehículos por los corredores del departamento. Hemos dispuesto medidas especiales como reversibles en los corredores de Apulo-La Mesa-Mosquera-Bogotá y Soacha, además de operativos de gestión del tráfico”, dijo Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

Según las proyecciones de la Gobernación de Cundinamarca, el corredor Soacha concentrará cerca de 169.116 vehículos durante el puente festivo, mientras que el corredor La Mesa registrará un movimiento aproximado de 134.906 automotores.

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En el corredor Bogotá – La Mesa – Girardot se implementarán regulaciones de tráfico como pare y siga, contraflujos y otras estrategias operativas durante las jornadas de éxodo. Para el retorno del lunes festivo se habilitará un reversible continuo entre Apulo y Mosquera desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

De igual manera, en el corredor Soacha se aplicará un reversible entre la intersección Avenida Canoas y la avenida San Marón entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., con acompañamiento permanente de agentes de tránsito para facilitar el ingreso de viajeros hacia Bogotá.

¿Este puente festivo hay pico y placa regional?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que durante este fin de semana se aplicará el pico y placa regional entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p.m., para facilitar el ingreso de los vehículos a Bogotá, una medida que restringe el ingreso de vehículos y funciona de la siguiente manera:

De 12:00 a 4:00 p.m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá: