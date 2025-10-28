Alcaldes del Oriente rechazan la suspensión de la consulta popular del Valle de San Nicolás

La Gobernación de Antioquia y los alcaldes del Oriente antioqueño expresaron su rechazo a la suspensión de la consulta popular que estaba programada para el 9 de noviembre, en la que los habitantes de ocho municipios definirían la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La decisión fue adoptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil ante la falta de desembolso de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, pese a que los fondos —por más de 6.800 millones de pesos— habían sido asignados desde junio de este año.

Eugenio Prieto Soto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, señaló que la responsabilidad del financiamiento para los mecanismos de participación ciudadana recae en el Gobierno Nacional. “En la medida en que no lo giran a tiempo, lo que hacen es que vamos a tener que mover la fecha de la consulta. Vamos a seguir con ello, van a tratar de desorientar a la ciudadanía y no comprendemos por qué“ explicó.

Además, dijo que el Gobernador y los mandatarios de Rionegro, El Santuario, El Carmen de Viboral, El Retiro, La Ceja, La Unión, Guarne y San Vicente interpusieron una acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la participación política, contemplado en la Constitución.

Prieto aseguró que, pese a la suspensión, la estrategia continuará para mantener informada a la ciudadanía y promover el debate sobre los beneficios de conformar el Área Metropolitana.

Alcaldes de los municipios

Desde los municipios, los alcaldes también expresaron su inconformidad. Hugo Jiménez Cuervo, alcalde de El Carmen de Viboral, aclaró que la consulta “no se canceló, se suspendió”, y reiteró que será la ciudadanía la que decidirá en las urnas si quiere o no hacer parte del Área Metropolitana.

Por su parte, Jorge Humberto Rivas Urrea, alcalde de Rionegro, expresó “Creemos que esto es un atentado contra la democracia, contra los mecanismos de participación ciudadana que debemos defender, y, obviamente, necesitamos que todos los ciudadanos estén tranquilos"

En tanto, Martín Duque Gallo, alcalde de El Santuario, hizo un llamado a la unión y al optimismo, resaltando que "la articulación es la mejor forma para progresar" y para que el Valle de San Nicolás crezca.