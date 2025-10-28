Un hombre habría degollado a su pareja sentimental en la invasión de Caucasia, Antioquia

Caucasia- Antioquia

Las autoridades están investigando un hecho violento en el que una mujer de 38 años falleció en el área urbana de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. El reporte del caso es que todo sucede durante una riña doméstica.

El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver de una mujer identificada como Luisa Fernanda Madrigal, quien tenía una herida con arma cortopunzante en el cuello, lo que le habría ocasionado la muerte dentro de uno de los ranchos construidos en la invasión Santa Elena, una de las más grandes del país.

Según el reporte preliminar de las autoridades, durante la madrugada de este martes se reportó una riña entre una pareja; poco tiempo después ingresa una familiar, al parecer la hija, y encuentra el cuerpo de la mujer tendido en la cama sin vida.

Ante este hecho, las autoridades emprendieron la búsqueda de Abraham Díaz, de 59 años, quien se señaló como presunto homicida, pero aún no ha sido posible su ubicación para que responda por este hecho violento que, por la connotación, podría tipificarse como un feminicidio, pero estas circunstancias serán determinadas por la fiscalía y un juez de la república.