Ciudadanos del Oriente antioqueño decidirán sobre el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

El próximo 9 de noviembre los habitantes de Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, El Santuario, La Ceja, El Retiro, La Unión y San Vicente tendrán en sus manos la decisión sobre la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN), un esquema asociativo que promete fortalecer la planificación territorial, la movilidad, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de esta subregión del Oriente antioqueño.

La Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales impulsan esta iniciativa e invitan a la ciudadanía a participar informada y de manera consciente en la consulta popular. Desde distintas entidades se adelantan conversatorios, jornadas pedagógicas y encuentros comunitarios para explicar los beneficios del proyecto y aclarar los mitos que han circulado alrededor del tema.

Manejo ambiental

Las autoridades aclararon que Cornare continuará siendo la autoridad ambiental en la zona, pues la creación del Área Metropolitana no implica que esta asuma competencias sobre los recursos naturales ni sobre el manejo del recurso hídrico. Por el contrario, el nuevo esquema buscará coordinar políticas conjuntas de conservación y ordenamiento ambiental que fortalezcan el trabajo de la corporación.

En materia fiscal, la Gobernación de Antioquia también descartó la posibilidad de nuevos impuestos. Según el artículo 338 de la Constitución, solo el Congreso, las asambleas y los concejos municipales pueden establecer contribuciones tributarias, por lo que el AMVSN no generará nuevas cargas para los ciudadanos.

Beneficios

Entre los principales beneficios que se proyectan con la creación del Área Metropolitana están la integración del sistema de transporte público, la reducción de los tiempos de desplazamiento y una movilidad más eficiente y sostenible. Asimismo, se espera una mejor coordinación en la planificación territorial que permita atraer inversión nacional y extranjera, aprovechar ventajas estratégicas como la cercanía al aeropuerto José María Córdova y dinamizar la industria local.

“Desmitificar es construir confianza. El Área Metropolitana no divide, une. No impone, coordina. Y, sobre todo, busca el bienestar colectivo de una región que quiere planear su futuro con inteligencia y sentido de pertenencia”, expresó Eugenio Prieto Soto, director del Departamento Administrativo de Planeación.

La consulta del 9 de noviembre será decisiva para el futuro del Oriente antioqueño, una región que busca integrarse para potenciar su desarrollo de manera ordenada, sostenible y equitativa.