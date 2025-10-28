Gobernador de Antioquia cuestiona al Gobierno Nacional por suspensión de consulta del Área Oriente

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó al Gobierno Nacional por no girar los recursos necesarios a la Registraduría Nacional para realizar la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que estaba programada para el 9 de noviembre.

“La jornada no se podrá realizar porque el Gobierno de Gustavo Petro no giró los recursos a la Registraduría”, señaló Rendón, quien calificó la decisión como un obstáculo al derecho constitucional de participación ciudadana.

El mandatario departamental comparó la falta de financiación con otros procesos políticos recientes. “Nos preguntamos por qué la pasada consulta interna del Pacto Histórico, partido del Presidente, sí contó con todos los recursos y garantías a tiempo, mientras en Antioquia se bloquea el ejercicio de este sagrado derecho”, expresó.

Sobre la consulta

Rendón afirmó que la figura del Área Metropolitana busca la articulación, planeación y organización del territorio en los municipios de La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario, La Unión y Rionegro, pero aseguró que ha enfrentado la oposición del Gobierno Nacional y de sectores afines a este.

¡El voto es el alma de una democracia, y Antioquia no renunciará a él! pic.twitter.com/INR30ZFbtg — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 28, 2025

El gobernador advirtió que impedir la consulta es una acción que debilita la democracia. “Una democracia sana se fortalece con la participación ciudadana. Impedir que la gente vote no es un acto de demócratas”, dijo, al tiempo que comparó la situación con “un régimen autoritario como el de Venezuela”.

Rendón insistió en que la Gobernación agotará las vías legales para que la consulta pueda realizarse en los próximos días. “El voto es el alma de una democracia, y Antioquia no renunciará a él”, concluyó.