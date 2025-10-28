Hasta el 30 de octubre habrá cierre nocturno del Túnel de Oriente por mantenimiento

La Concesión Túnel de Oriente anunció que hasta el próximo jueves 30 de octubre se realizarán cierres totales nocturnos de seis horas en la conexión vial que une los valles de Aburrá y de San Nicolás.

Las restricciones se aplicarán entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, y finalizarán el viernes 31 a esa misma hora.

Los cierres hacen parte del mantenimiento programado de la infraestructura, que incluye labores en la Red Contra Incendios (RCI), ventiladores de impulsos, limpieza de señalética, pintura de la viga hastial y otras acciones preventivas para garantizar la seguridad y el buen estado del túnel.

Durante las horas de cierre, los conductores podrán utilizar como rutas alternas la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas.

La Concesión informó que los servicios de grúa, ambulancia y acompañamiento de la Policía de Tránsito y Transporte continuarán operando con normalidad para atender cualquier eventualidad.