Ejército halló valla, bandera y explosivos del frente 36 en Briceño, donde hay miles de desplazados

En Briceño se mantiene la alerta por la alta presencia del frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército.

En medio de las operaciones militares que adelanta el Ejército en Briceño, en el norte de Antioquia, soldados de la Cuarta Brigada hallaron una valla y una bandera alusivas al Bloque Magdalena Medio del frente 36 de las disidencias de las Farc, en la vereda La Vélez. El hallazgo se produjo en una zona donde las autoridades mantienen presencia tras el desplazamiento de más de 2.000 personas por amenazas de ese mismo grupo armado.

Los uniformados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 localizaron los elementos y procedieron a verificar el área con técnicos antiexplosivos, que descartaron la presencia de artefactos adheridos antes de destruir la valla y la bandera.

Horas más tarde, en el sector conocido como la Ye de La Virgen —una vía transitada por campesinos y transportadores—, un guía canino detectó un artefacto explosivo improvisado a un costado de la carretera. El grupo de expertos en explosivos (EXDE) realizó una detonación controlada para evitar una posible tragedia.

Operaciones ofensivas

El Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, General Carlos Eduardo Caicedo, aseguró que continuará con las operaciones ofensivas en el municipio para neutralizar las acciones del frente 36, responsable de las amenazas que han generado el desplazamiento masivo y la crisis humanitaria que enfrenta Briceño desde comienzos de año.

En lo que va de 2025, las tropas de la Cuarta Brigada han destruido 115 artefactos explosivos en su área de responsabilidad, varios de ellos en este municipio, que sigue siendo uno de los puntos más críticos de presencia de estructuras armadas ilegales en Antioquia.