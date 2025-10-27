Seis municipios de Antioquia en emergencia por lluvias: dos muertos y tres desaparecidos en Dabeiba

Las lluvias ocasionaron emergencias en al menos seis municipios de Antioquia: Cáceres, Mutatá, Dabeiba, Angostura, San Carlos y Anorí, donde hubo avenidas torrenciales, deslizamientos e inundaciones.

El caso más grave se reportó en Dabeiba, en el occidente antioqueño, donde, según confirmó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Carlos Ríos, dos personas murieron, cuatro resultaron heridas y tres permanecen desaparecidas tras una avenida torrencial.

En Cáceres, en el Bajo Cauca, un puente construido de manera provisional por la comunidad fue destruido por la fuerza del agua. En Mutatá, en el Urabá, las lluvias provocaron inundaciones en calles y cultivos, mientras que en los otros municipios las emergencias están relacionadas con deslizamientos de tierra y crecientes súbitas.

Alerta por inundaciones

“Estamos en una fase de La Niña, esto nos genera una mayor alerta como departamento. Estuvimos en sala de crisis con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y nos dijeron que teníamos que estar en alerta en Antioquia. Esto implica mayores esfuerzos y coordinación para atender eventuales emergencias”.

Antioqueños, me informan de una avenida torrencial en la vereda El Toro de Dabeiba. Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos la muerte de dos personas. Hasta el momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas.@DagranAntioquia moviliza todas sus capacidades para… pic.twitter.com/Ot79LG2tV4 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 27, 2025

El Dagran confirmó el desplazamiento de equipos de gestión del riesgo, comisiones sociales y personal de atención humanitaria hacia las zonas afectadas para apoyar las labores de búsqueda, evaluación de daños y asistencia a las familias damnificadas.