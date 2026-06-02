Mercado de Diseño Local regresa a Medellín con 39 marcas e invitados internacionales

Medellín, Antioquia

Medellín será nuevamente escenario para el encuentro entre diseño, creatividad y emprendimiento con la segunda edición del Mercado de Diseño Local, que se llevará a cabo los próximos 6 y 7 de junio en La Bodega/Comfama, ubicada en el Distrito Creativo El Perpetuo Socorro.

El evento reunirá a 39 marcas y creadores provenientes de Medellín, Bogotá, Cali y Brasil, quienes exhibirán propuestas en categorías como mobiliario, iluminación, textiles, cerámica, artes gráficas, libros y objetos para el hogar.

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema creativo regional y generar oportunidades comerciales para emprendimientos independientes vinculados al diseño.

Programación de la edición

La programación incluirá una agenda académica y cultural con talleres, espacios de conversación, experiencias para familias y presentaciones musicales.

Entre los invitados se destacan la curadora brasileña Camila Farina, fundadora de Design Week Porto Alegre; la arquitecta y diseñadora Amalia Ramírez, reconocida por la Asociación Colombiana de Arquitectos como una de las profesionales menores de 40 años más destacadas del país; y la ceramista Darqui Magalhães, referente internacional por integrar en sus obras elementos de la tradición afroindígena con la creación contemporánea.

Uno de los atractivos será la instalación artística desarrollada por el colectivo Zorro y Conejo, concebida para la interacción y disfrute de las familias asistentes.

Además, el encuentro promoverá reflexiones sobre sostenibilidad, formas de habitar el hogar, consumo consciente y el valor de los oficios tradicionales dentro de las industrias creativas.

Organizadores y demás participantes empresariales

El mercado es organizado por Comfama en alianza con la Corporación Perpetuo Socorro, Tu Taller Design, la Universidad Pontificia Bolivariana, Inexmoda, Design Week POA, Fabricato, Mattelsa y La Feria del Diseño.

La articulación entre estas entidades busca consolidar espacios de circulación y comercialización para el talento creativo emergente.

Entre las marcas participantes estará Arte Aniba, emprendimiento nacido en San Rafael, Antioquia, que transforma madera recuperada de árboles talados y residuos de carpintería en piezas decorativas y funcionales.

Su oferta incluye lámparas, esculturas y velas elaboradas artesanalmente a partir de raíces y materiales reutilizados, apostando por modelos de producción sostenibles y de bajo impacto ambiental.

Balances de la edición 2025

La edición de este año llega tras los resultados obtenidos en 2025, cuando el Mercado de Diseño Local registró ventas superiores a los 132 millones de pesos.

Por ello, la propuesta integra exhibición comercial, formación y experiencias culturales en un mismo espacio, con el propósito de fortalecer la relación entre creadores y ciudadanía.