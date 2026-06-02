Universidad EIA pide a Petro respetar los resultados electorales y proteger la democracia

Antioquia

La Universidad EIA se sumó al llamado de distintos sectores de la sociedad para defender la institucionalidad democrática del país, luego de que el presidente Gustavo Petro rechazara los resultados del preconteo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y pusiera en duda la transparencia del proceso electoral.

A través de un comunicado firmado junto a otras organizaciones, la universidad expresó su preocupación por las declaraciones del mandatario y de los candidatos Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, cuestionaron los resultados preliminares de la jornada electoral y sembraron dudas sobre la legitimidad del proceso.

En el documento resaltan la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y destacaron su papel en la organización de unas elecciones “libres, justas, transparentes y equitativas”.

“Como jefe de Estado, el presidente tiene el deber de garantizar la estabilidad institucional y fortalecer la confianza ciudadana en las reglas de la democracia. Lanzar acusaciones sin evidencias plenamente sustentadas contra el proceso electoral mina la legitimidad de todo el sistema democrático colombiano, y puede generar confusión, desinformación y tensiones que podrían derivar en violencia política”, señala el comunicado de la EIA.

Llamado a la confianza en la institucionalidad

Las organizaciones insistieron en que la primera vuelta presidencial contó con la observación de delegados de 22 países y 26 organizaciones nacionales e internacionales. Según el comunicado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que el proceso se desarrolló de manera ordenada, transparente y garantista.

La Universidad EIA y las demás entidades firmantes como ANIF, Así Vamos Salud, Mujeres por la Democracia y CERAC, hicieron un llamado al presidente Petro y a los candidatos mencionados para que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar las elecciones y eviten promover especulaciones que puedan profundizar la polarización política en el país.