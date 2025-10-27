Destruidas siete minas ilegales en operación contra la explotación ilícita en el Suroeste antioqueño

Suroeste antioqueño

La Policía Nacional en Antioquia adelantó un operativo ambiental en los municipios de Fredonia y Jericó, donde fueron destruidas siete unidades de producción minera ilegales, en el marco de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural. La acción, liderada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, busca frenar las afectaciones derivadas de la minería ilegal que impacta los ecosistemas del Suroeste antioqueño.

Golpe a las economías criminales

Durante la intervención fueron neutralizadas siete dragas tipo buzo, siete plataformas metálicas, 16 motores diésel y 11 motobombas, elementos empleados para la extracción ilícita de minerales en zonas rurales. Además, las autoridades intervinieron dos asentamientos en la ribera del río, donde se desmontaron 14 cambuches utilizados por los mineros ilegales.

“Esta operación es importante, porque de tal manera se protege el medio ambiente, el suelo subsuelo, y las fuentes hídricas, especialmente esto jurisdicción de Fredonia y Jericó, exactamente en el lugar conocido como Puente Iglesias, una afectación significativa sobre el río Cauca" explicó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante del Departamento de Policía de Antioquia.

Protección del capital natural

Este operativo representa un fuerte golpe a las economías criminales asociadas a la minería ilegal, contribuyendo a reducir los delitos ambientales, proteger los recursos hídricos y preservar los ecosistemas estratégicos de la región.