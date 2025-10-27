Dos muertos y tres desaparecidos deja una avenida torrencial en Dabeiba, Antioquia

Dabeiba, Antioquia

Una avenida torrencial registrada en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas, cuatro heridas y tres desaparecidas, según informó la Gobernación del departamento en la mañana de este viernes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la emergencia a través de su cuenta en la red social X. “Antioqueños, me informan de una avenida torrencial en la vereda El Toro de Dabeiba. Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos la muerte de dos personas. Hasta el momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas”, escribió el mandatario.

Dagran moviliza equipos de respuesta

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) activó su protocolo de atención de emergencias y movilizó todos sus recursos hacia la zona para apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como el traslado de los heridos.

Antioqueños, me informan de una avenida torrencial en la vereda El Toro de Dabeiba. Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos la muerte de dos personas. Hasta le momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas.@DagranAntioquia moviliza todas sus capacidades para… pic.twitter.com/TY2uZwrCqI — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 27, 2025

“Desde el Dagran estamos trabajando con los organismos de socorro del municipio para atender la situación. Ya enviamos personal técnico y apoyo logístico para hacer seguimiento a la emergencia”, señaló el director del Dagran, en declaraciones preliminares.

Lluvias siguen generando estragos en Antioquia

Este nuevo evento se suma a la lista de emergencias que han afectado distintos municipios del departamento en las últimas semanas, debido a la temporada de lluvias que golpea con fuerza la región. Las autoridades hacen un llamado a las comunidades en zonas de riesgo para que atiendan las recomendaciones y alertas tempranas emitidas por los organismos de gestión del riesgo.

Se espera que en las próximas horas haya un informe oficial más detallado con los nombres de las víctimas, la evolución de los heridos y el avance de las labores de búsqueda de los desaparecidos.

En el casco urbano de Dabeiba, se reporta socavación de orillas en la cuenca Cantarrana, lo que ha destruido obras de protección y debilitado construcciones ubicadas sobre esa franja, incluyendo aceras, senderos peatonales, vías y locales habitacionales o comerciales. Este punto fue intervenido parcialmente por la ANI, ya que el daño se ubica sobre la vía nacional que cruza la cabecera municipal.