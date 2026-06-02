Medellín lanza alianza para capacitar en habilidades financieras a 7.000 ciudadanos

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva e importante alianza con entidades público-privadas para ofrecer formación en habilidades financieras a 7.000 ciudadanos del distrito, incluyendo emprendedores y personas mayores.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se destacó la Alianza para la Formación en Habilidades Financieras, la cual es posible gracias a un trabajo coordinado con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y Visa. Esta contará con más de 150 cursos y juegos en línea accesibles, y tendrá una duración hasta diciembre de 2027.

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, resaltó que esta apuesta busca generar más oportunidades a la ciudadanía y, al mismo tiempo, promover la inclusión financiera para seguir combatiendo fenómenos como el paga diario: “A estas personas les queremos entregar las habilidades para que puedan administrar mejor sus negocios, pero también administrar mejor sus hogares. Es una oportunidad para seguir aportando al desarrollo económico y social de nuestra ciudad”.

Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, explicó que con este tipo de alianzas se busca que el talento que se forma en la ciudad sea de los mejores. Respecto a los cursos, indicó que son más de 100, todos virtuales, lo que permite que las personas los puedan realizar de manera remota, a través de una tablet, un computador e incluso desde la comodidad de su casa.

“Buscamos ese talento que formamos en la ciudad y que sea con los mejores; por eso en este caso trabajaremos con la plataforma que tiene Visa, que la ha ofrecido en otros países y que va a permitir que las personas de Medellín puedan formarse con una plataforma de nivel internacional”, explicó la directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño.

La convocatoria estará abierta a partir del 2 junio a través de rutanmedellin.org y medellin.gov.co y podrán inscribirse personas residentes en Medellín que cuenten con acceso a computador o dispositivo móvil con conexión a internet.