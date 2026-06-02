Capturan a 9 miembros de la banda criminal “Caicedo” por extorsión y loteo ilegal en Medellín

Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de ocho presuntos integrantes y la imputación de cargos a un miembro más del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Caicedo”. Los procedimientos judiciales se materializaron tras 12 meses de investigaciones en la zona centro-oriental de Medellín y en el municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas.

Durante las indagaciones se recopilaron pruebas que permitieron identificar la cadena criminal de esta organización, dedicada a delitos como extorsión, tráfico de estupefacientes, homicidios, hurtos, defraudación de fluidos y urbanización ilegal. El accionar delictivo se concentraba principalmente en los barrios El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera I y II, Cataluña, Gerona y Miraflores, ubicados en la comuna 9 (Buenos Aires) de la capital antioqueña.

El operativo incluyó 10 diligencias de registro y allanamiento en la comuna Buenos Aires, el corregimiento de Santa Elena y Riosucio (Caldas). Entre los detenidos se encuentra alias “Rottweiler”, señalado como cabecilla de zona de la estructura, así como cuatro coordinadores conocidos con los alias de “Comerciante”, “Orejas”, “Coño” o “Cachetes” y “Claudia”, junto a tres integrantes más. Asimismo, fue notificado en centro carcelario alias “Palomo”, quien ya se encontraba privado de la libertad.

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La investigación determinó que alias “Rottweiler” lideraba la apropiación ilegal de terrenos en sectores como Candamo y La Asomadera, donde comercializaban lotes ilegales por valores entre los 30 y 40 millones de pesos. Además, se constató la alteración de las redes de agua y electricidad para distribuirlas de forma ilegal, cobrando a los habitantes mensualidades de entre 150.000 y 300.000 pesos por los servicios. Estas actividades ilícitas reportaban ingresos estimados en 800 millones de pesos mensuales para el grupo criminal.

Por otra parte, las autoridades establecieron que alias “Coño” y “Claudia” eran los encargados de administrar las rentas criminales mediante la adquisición, acopio y redistribución de bienes inmuebles en los barrios Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador y Caicedo. Durante los allanamientos fueron incautados un revólver, 17 cartuchos calibre 38, 19 libras de marihuana, una libra de clorhidrato de cocaína, ocho teléfonos celulares, una memoria USB y más de 5 millones de pesos en efectivo.

Los procesados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas y la imputación de cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, urbanización ilegal, cohecho e invasión de áreas de especial importancia ecológica.