Comité Internacional de la Cruz Roja entregó kits de aseo a los desplazados de Briceño, Antioquia

Medellín

El Comité Internacional de la Cruz Roja en Antioquia, entregó un total de 1.050 kits de aseo e higiene a los más de dos mil desplazados que completaron una semana en el casco urbano de Briceño en el Norte del departamento.

Esta crisis humanitaria se originó en el enfrentamiento entre los grupos armados ilegales que obligó al traslado de los habitantes de 16 veredas, quienes llegaron a la zona urbana de esta localidad.

¿Qué contienen estos kits?

La ayuda consta de elementos de aseo de primera necesidad para las víctimas de desplazamiento, como jabón, cepillos, crema dental, desodorante, cuchillas de afeitar y toallas higiénicas.

Adicionalmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja también está acompañando a los líderes de las diferentes veredas que viven esta problemática.

La ayuda se da en respuesta a la solicitud de las autoridades locales

Los kits de aseo se brindan como un complemento de esta organización internacional a las ayudas institucionales que se tienen en esta parte del país, para las más de dos mil personas que abandonaron sus hogares hace cerca de una semana.

Dicho apoyo “también se da como una respuesta al pedido de las autoridades municipales, las cuales han brindado acompañamiento en alimentación y albergue, entre otros, pero que vieron un vacío en el tema de aseo e higiene”, indicó el CICR por medio de un comunicado.

La delegada de la Cruz Roja, Ángela Navarro, explicó que la importancia de llevar estas ayudas radica en que “cuando uno se desplaza, no necesariamente viene con todos estos elementos y hay personas que han estado aquí desde hace ocho días desplazadas”.

¿Cómo está el acompañamiento en el territorio?

Desde este organismo internacional se tiene un trabajo cercano con los representantes de las comunidades, para conocer sus problemáticas. Según lo digo Ángela Navarro, “nosotros tenemos un contacto continuo con los líderes comunitario de las veredas que han sido desplazados y hacemos un acompañamiento a la población civil que está afectada en este momento en el municipio de Briceño”.

¿Qué dicen los líderes?

Los líderes comunitarios agradecieron el apoyo que recibieron de la Cruz Roja. En ese sentido, Ernedys Gutiérrez, líder del corregimiento Las Auras, dice que “las necesidades básicas, gracias a Dios, han sido subsanadas, sin embargo, ha sido compleja la situación acá en el casco urbano. Es un espacio donde no estamos acostumbrados, un encierro para los niños”.