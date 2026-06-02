El Clan del Golfo declaró objetivo militar a una hermana de ‘Primo Gay’, jefe del frente 36

Antioquia

La guerra entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 en Antioquia escala a amenazas contra familiares de los jefes de las estructuras ilegales lo que podría generar un aumento de la confrontación armada en el norte y nordeste del departamento.

En un panfleto publicado el 1 de junio del 2026 el Clan del Golfo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia presuntamente habría amenazado a la hermana menor de Néider Yesid López Uñate, conocido con el alias ‘Primo Gay’, cabecilla del frente 36. En el pasquín, la joven que es menor de edad se le señala de presuntamente impulsar el reclutamiento de otros menores para que integren esa estructura guerrillera. Según el grupo ilegal EGC “No permitiremos más la ideologización de los NNA. Reiteramos nuestro compromiso con las juventudes del departamento de Antioquia y el firme liderazgo ejercido por nuestros militantes que han logrado identificar una célula de reclutamiento de menores de edad del Frente 36 de las FARC-EP, comandada por el sujeto Néider Yesid López Uñate conocido públicamente como Alias Primo Gay, específicamente en el municipio de Amalfi, lo que pretende a través de la señalada Y.A.L.U.”.

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En el pasquín que esta siendo analizado por la inteligencia, se amenaza de manera directa a la adolescente con la supuesta intención de que sea “juzgada” con los lineamientos internos del EGC.

Panfleto del Clan del Golfo amanazando la hermana de alias Primo Gay Ampliar Panfleto del Clan del Golfo amanazando la hermana de alias Primo Gay Cerrar

Respuesta de ‘Primo Gay’

Ante el pasquín publicado en las redes sociales una persona que se presentó como 'El Primo’, quien sería el comandante del frente 36 salió en la defensa de su familia y amenazó con una respuesta sangrienta en caso de que el Clan del Golfo lleve a acabo la orden de ubicar a la adolescente y retenerla y escribió: “si son muy entucones que por acá los esperamos, pero que no se metan con quien esta desarmado”.

En la respuesta de la persona que se presenta como ‘Primo Gay’ también amenaza con atacar a colaboradores del Clan del Golfo en las poblaciones antioqueñas de Valdivia, San Andrés de Cuerquia y Briceño, donde dice tiene identificadas estas personas, sin embargo, aclara que no lo han hecho y asegura que la guerra podría escalar si atacan a su familia o de las integrantes del frente que no hacen parte de esa estructura.

“Ya les sacare su respetivo comunicado mientras tanto tengan en cuenta que si se llegan a meter con algún miembro de mi familia o de alguno de los muchachos que están con nosotros y si son familiares que no tienen vínculos con la organización cuenten que el problema seles empeora no soy vengativo, pero tengan en cuenta que por ese lado se están metiendo muy mal metidos familiares de ustedes es lo único que hay en varias zonas de nosotros”, recalca el mensaje de El Primo.

Respuesta de alias El Primo al Clan del Golfo Ampliar Respuesta de alias El Primo al Clan del Golfo Cerrar

Por ahora, los dos mensajes están analizados para determinar la veracidad y, por lo pronto, fuentes de la fuerza pública le han manifestado a Caracol Radio que esa si es la orden del Clan del Golfo, lo que genera preocupación en algunas personas que no hacen parte del conflicto en el territorio antioqueño, donde hacen presencia el EGC y el frente 36.

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