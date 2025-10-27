Cayó en Antioquia “El Socio”, uno de los hackers más buscados de Latinoamérica por hurto informático

Medellín

La Policía capturó a cuatro integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los Ilegales”, una red dedicada al hurto por medios informáticos con operaciones en varios países de Suramérica.

Entre los detenidos se encuentra Óscar Eduardo Nova, alias El Socio, considerado uno de los hackers más buscados de Latinoamérica en 2024. Este hombre, que ya había sido capturado en Ecuador y Bolivia por extorsión agravada, concierto para delinquir, hurto informático y violación de datos personales, fungía como segundo cabecilla de la organización y era experto en la instalación de dispositivos electrónicos en cajeros automáticos para la clonación de tarjetas.

Junto a El Socio fueron capturados alias “Mafe”, “Juli” y “Mari”, quienes se encargaban del desbloqueo de tarjetas, compras y retiros fraudulentos con la información obtenida ilegalmente.

“Es resaltar que esta técnica es conocida como skimming, que es la encargada de instalar dispositivos externos a los cajeros automáticos y cámaras, con el propósito de que los cuentahabientes, una vez fueran a hacer sus actividades realizadas en estos lugares, pues ellos accedían a la clonación de sus tarjetas y a la detención de las claves, y empezaban a hacer esos gastos fraudulentos”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de Policía Antioquia.

Detalles del operativo

Durante el operativo, desarrollado en el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia” por la Seccional de Investigación Criminal, se realizaron seis allanamientos y registros en Medellín, Itagüí y Bogotá. En los procedimientos fueron incautados un revólver Smith & Wesson calibre 32, un arma traumática, seis cartuchos, cinco celulares, una tableta, tres computadores, tres memorias USB, 15 tarjetas en blanco, tres cascos de motocicleta, una motocicleta y $3.813 dólares.

La investigación, que se extendió por ocho meses, se inició tras la denuncia penal de dos entidades comerciales víctimas de la instalación de dispositivos para la clonación de tarjetas y retiros fraudulentos de dinero a sus usuarios y empleados. Según las autoridades, el grupo habría afectado a 81 personas y causado pérdidas por unos 130 millones de pesos.

La Policía Nacional destacó que este resultado representa un golpe contundente contra la criminalidad transnacional y las estructuras dedicadas al hurto informático y al lavado de activos en Colombia.