Camacol cierra su congreso con balance positivo y visión de reactivación económica

El presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, entregó un balance del Congreso Colombiano de la Construcción, realizado en Barranquilla, destacando el ambiente de optimismo y el compromiso del gremio con el desarrollo del país.

“Un balance de optimismo en el país, en el futuro, un balance de propuestas. Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar a las instituciones democráticas, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría Nacional, a la Corte Constitucional, dando parte de cómo funcionan las instituciones para garantizar elecciones justas, transparentes y democráticas en el 2026”, señaló Herrera en entrevista con Caracol Radio.

Retos técnicos y nuevas perspectivas del sector

El dirigente resaltó que el congreso permitió analizar los principales desafíos del sector construcción y las tendencias que marcarán su futuro.

“Tuvimos la oportunidad de mirar los temas técnicos importantes del sector, qué está pasando con la renovación urbana, como estamos viendo en Bogotá, con proyectos como Quora, que antes se llamaba Proceño, que estamos viendo como retos al futuro con el envejecimiento de la sociedad y la nueva economía plateada que se está planteando para el sector, circularidad, inteligencia artificial y muchos temas de importancia para el sector, pero sobre todo, una jornada de propuestas”, explicó.

Herrera agregó que el encuentro contó con la participación de líderes políticos y precandidatos presidenciales que coincidieron en la relevancia del sector vivienda. “Aquí tuvimos precandidatos presidenciales, todos, todos concluyeron lo mismo. La vivienda tiene que estar en el centro de la recuperación económica y social del país”, subrayó.

La vivienda como eje de reactivación y equidad

El presidente de Camacol insistió en la necesidad de impulsar políticas que fortalezcan la construcción de vivienda y combatan la informalidad.

“Desde Camacol proponemos, como lo estamos haciendo y trabajando con otros gremios como Asobancaria y Asocajas, que hay que recuperar programas, hay que usar un plan de reactivación, hay que recuperar la importancia del ahorro y de las cuentas AFC que todos teníamos y ya no tenemos. Hay que volver a eso y hay que generar nuevas oportunidades de negocio alrededor del arrendamiento de vivienda, la internacionalización de la vivienda, vender hacia el exterior y sobre todo combatir la informalidad”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que “se necesitan 4 millones de viviendas en los próximos 10 años y las ciudades se tienen que preparar, planearse para ganarle la carrera a la informalidad. Si dejamos que la informalidad gane en Colombia, lo único que vamos a ver es más pobreza y desigualdad”.

Récord de participación en Barranquilla

Finalmente, Herrera destacó el éxito del evento y el respaldo del sector empresarial. “Le deja todo a la ciudad y a Camacol y al gremio, al empresariado y al país la discusión. Aquí tuvimos récord histórico de asistencia al Congreso de Camacol, más de 2.300 personas inscritas, registradas, asistiendo a estas discusiones de actualidad, de la importancia, como decimos, de defender las instituciones democráticas, pero también de trabajar en la inversión de vivienda, en vivienda como motor económico del país. Eso vale”, concluyó.