Falleció una de las diez personas involucradas en accidente en la vía Oriental

Una de las diez personas involucradas en un grave siniestro vial registrado en la mañana de este martes 26 de mayo de 2026 en la vía Oriental falleció, mientras que las otras nueve resultaron lesionadas. La víctima fue identificada como Agustín Blanco Castro.

El hecho ocurrió hacia las 05:30 horas en el kilómetro 67+150, jurisdicción del municipio de Sabanagrande, en el sentido Calamar – Barranquilla, e involucró a un microbús de servicio público intermunicipal y un tractocamión.

Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales del área metropolitana de Barranquilla para su atención médica.

Las personas afectadas fueron identificadas como Geovan Alberto Escalona Acendra, Havid Javier De la Rosa Barraza, Leidy Beatriz Borrero Quintana, Roberto Antonio Lafaurie, Calixto César Salcedo Posso, José Francisco Suárez Suárez, Martha Isabel Lobo Padilla, José Daniel De León Cervantes y José Francisco Coronado Arévalo.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, los heridos presentan múltiples afectaciones, entre ellas traumas craneoencefálicos, lesiones cervicales, traumas en tórax, pelvis, columna, extremidades superiores e inferiores, además de heridas y contusiones de consideración.

Hipótesis del accidente

Las primeras hipótesis señalan que el siniestro habría sido provocado por la presunta falta de distancia de seguridad por parte del conductor del tractocamión.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer con precisión las causas del accidente a su vez que reiteraron el llamado a los actores viales a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y mantener la distancia de seguridad para prevenir este tipo de hechos en las carreteras del departamento.