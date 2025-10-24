“La inteligencia artificial puede aumentar hasta 40% la productividad”: expertos en Camacol

En el marco del Congreso de Camacol, expertos señalaron que la productividad laboral en el sector de la construcción podría aumentar hasta un 40% con el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial.

Durante un conversatorio académico, se destacó que el 35% del sector está acelerando la adopción tecnológica, lo que podría reducir en un 20% los retrasos en los proyectos y disminuir los costos de mantenimiento gracias a la implementación de soluciones basadas en IA.

“Hay unas grandes oportunidades”

El profesor Juan Francisco Correal, de la Universidad de Los Andes, destacó los beneficios potenciales de la transformación digital en el sector.

“Eso es un dato bien interesante. Los retrasos en los proyectos se pueden mejorar un 20% y el tema de reducción de costos de mantenimiento un 25%. Entonces hay unas grandes oportunidades. Aquí lo que creo que hay que dejarle al sector es, bueno, ¿cuándo vamos a empezarlo a hacer? de pronto un poco más organizado y más estructurado”, dijo.

El docente también advirtió que, pese al avance de las nuevas tecnologías, existe resistencia al cambio por miedo o desconocimiento.

“Creo que el miedo a abordar cualquier tecnología hoy en día en el mundo es muy grande. Y creemos que el EIA no va a reemplazar, y más a los trabajos operativos. Pero yo creo que, y es parte de las estadísticas del mundo, el EIA no nos va a reemplazar, va a reemplazar al que no maneja el AI a ese si lo va a reemplazar tanto las personas como las compañías ¿qué hacemos nosotros? nosotros siempre vamos desde el proceso las personas y la tecnología la tecnología será como mencionado ahora un colateral”, explicó Correal.

“La conversación es el nuevo Google Trends”

Por su parte, Jerónimo Uribe, fundador y CEO de La Haus, se refirió a las ventajas que ofrecen las herramientas de análisis de datos para comprender el comportamiento del comprador.

“Lo macro es entender tendencias, entender segmentos, lo micro es entender al comprador individual. En lo macro diría dos cosas. La conversación es el nuevo Google Trends. ¿Qué miramos en Google Trends? Miramos qué barrio, qué zona, qué segmento ha tenido en el último mes, en los últimos tres meses. un incremento importante en el volumen de búsquedas. Pero eso es una visión todavía muy alta. ¿Qué vemos en la conversación? En la conversación podemos extraer no sólo una búsqueda asociada a un barrio, sino todos los detalles de la misma, de la conversación no analizada en el WhatsApp que le cogí, al asesor de sala de ventas, sino analizada en el 100% de los leads que llegan a la compañía, se puede ver con mucha más especificidad por qué la persona está objetando ese proyecto”, precisó.