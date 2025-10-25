UIAF no ha recibido solicitud de autoridades internacionales para investigar al presidente Petro

La Unidad de Información y Análisis Financiero, rechazó la inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer, el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos y el Ministro del Interior. Armando Benedetti, a la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, más conocida como OFAC, señalando que esta medida viola el debido proceso.

En contraste, advierten que las cifras de gestión y desempeño de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, entre otros delitos, en el gobierno actual, son contundentes, pues en el inicio del mandato de Petro, la UIAF ha difundido 999 productos de inteligencia financiera para orientar a entes judiciales, los cuales tuvieron una estimación de 169,73 billones de pesos corrientes, mientras que en el gobierno anterior, el valor llegó a $51,1 billones.

Advierten que durante los últimos años “no se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama de la Nación o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con delitos de lavado de activos, financiación al terrorismo, y proliferación de armas de destrucción masiva.

De igual forma, indican que no han recibido reportes de operaciones sospechosas por parte de los bancos, en los que se relacione al presidente o a la primera dama de la Nación con actividades vinculadas a dichos delitos.

Sobre Nicolás Petro, explican que realizaron una búsqueda selectiva en bases de datos, y no se hallaron vínculos que lo relacionen con actividades relacionadas al narcotráfico.

Mientras que en el caso del Ministro del Interior, Armando Benedetti, si se ha recibido un requerimiento de autoridad judicial, aunque el informe no lo vincula con los delitos mencionados anteriormente, por lo que corresponde valorarlo a la instancia judicial correspondiente.

También aclaran que la inclusión del mandatario y su familia, así como la del ministro, no representa una decisión judicial; sino que se trata de una medida administrativa “unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal.”

Por otro lado, frente a la suspensión temporal de Colombia a la Red Segura del Grupo Egmont, aclaran que la UIAF sigue vinculada a este grupo, y se cuenta con un mecanismo alternativo que garantiza la continuidad en el intercambio seguro de información con otras Unidades de Inteligencia Financiera.