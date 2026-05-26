Por falta de energía, persiste bloqueo con quema de llantas en la Cordialidad: hay trancones

Por falta de energía, persiste este 26 de mayo un bloqueo con quema de llantas en la vía Cordialidad que conecta a Barranquilla con varios municipios del Atlántico y Cartagena.

La crisis energética en el Atlántico se da a raíz de las reiteradas suspensiones de energía por parte de la empresa Air-e, que afectan las poblaciones como el municipio de Galapa, en el barrio Mundo Feliz, donde la comunidad bloquea, exigiendo que se restablezca el servicio ante las altas temperaturas.

Y esta situación también se registra en otros sectores de esa zona, como en Villa Olímpica, donde este domingo no hubo servicio de energía por más de 12 horas.

De acuerdo con la explicación entregada por Air-e, durante la reunión, la emergencia se origina por la sobrecarga de la subestación Cordialidad.

La empresa atribuye el problema al incremento del consumo energético provocado por las altas temperaturas que se registran en la región.

Llamado desde la Alcaldía municipal

Por su parte, el alcalde de Galapa, Fabián Bonett, expresó su preocupación por la situación que viven comunidades residenciales, comerciantes e industriales, y advirtió que el descontento ciudadano podría desencadenar problemas de orden público si no se encuentra una solución pronta.

“Es una situación bastante grave. Hoy amanece mucho más preocupado y cada vez está avanzando los días por estar haciendo peor a través de estos racionamientos o reposiciones o interrupciones de energía, como lo llama la empresa. Por fin presentaron una luz verde, es decir, que hay una solución de hacer una conexión, una nueva conexión por el municipio de Galapa desde Juan Mina, pero para eso se necesitaba un permiso de daño, el cual hoy se encuentra gestionando, pero estoy diciendo todo lo que pasó en la reunión, la justificación que ellos dan y eso mientras tanto van a seguir quitándole la luz, van a hacer los cortes precisamente para ellos darle estabilidad y no se vaya a colapsar eso”, dijo el mandatario municipal.

De acuerdo con la explicación entregada por Air-e durante la reunión, la emergencia se origina por la sobrecarga de la subestación Cordialidad. La empresa atribuye el problema al incremento del consumo energético provocado por las altas temperaturas que se registran en la región.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a los congresistas de la región para que intervengan y acompañen la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la estabilidad del servicio en Galapa y evitar una crisis mayor en medio del actual calendario electoral.