Junior vs. Nacional: así son los precios de las boletas para la gran final de ida en Barranquilla
El partido se jugará el martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez
Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se disputarán el martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez la gran final de ida de la Liga BetPlay Dimayor 2026, y los precios de las boletas ya son oficiales.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
La venta se habilitará con dos secciones diferenciadas. Los abonados tendrán acceso prioritario a una sección exclusiva para adquirir su boleta con reserva hasta el miércoles 27 de mayo a las 6:00 p.m.
La tribuna Occidental es la más costosa, con un valor de $250.000. La Oriental tiene un precio de $150.000 pesos. La tribuna Norte es la más económica, con boletas desde $80.000.
Más información
La recomendación es ingresar con anticipación, debido a la alta demanda para la cuarta final entre estos dos equipos que buscarán la primera estrella de este 2026.
El Atanasio Girardot espera el juego de vuelta el lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p.m.