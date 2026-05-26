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26 may 2026 Actualizado 17:10

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Junior vs. Nacional: así son los precios de las boletas para la gran final de ida en Barranquilla

El partido se jugará el martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Nacional en la fecha 4 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Junior vs. Nacional en la fecha 4 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

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Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se disputarán el martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez la gran final de ida de la Liga BetPlay Dimayor 2026, y los precios de las boletas ya son oficiales.

La venta se habilitará con dos secciones diferenciadas. Los abonados tendrán acceso prioritario a una sección exclusiva para adquirir su boleta con reserva hasta el miércoles 27 de mayo a las 6:00 p.m.

La tribuna Occidental es la más costosa, con un valor de $250.000. La Oriental tiene un precio de $150.000 pesos. La tribuna Norte es la más económica, con boletas desde $80.000.

Más información

La recomendación es ingresar con anticipación, debido a la alta demanda para la cuarta final entre estos dos equipos que buscarán la primera estrella de este 2026.

El Atanasio Girardot espera el juego de vuelta el lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p.m.

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