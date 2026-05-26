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26 may 2026 Actualizado 13:19

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Barranquilla

En FOTOS: Habilitan 1.6 kilómetros de la calzada sur de La Circunvalar en Barranquilla

Las autoridades indicaron que esto permitirá avanzan con las obras en la calzada norte.

Avance de los trabajos en La Circunvalar. Foto: Alcaldía de Soledad.

Avance de los trabajos en La Circunvalar. Foto: Alcaldía de Soledad.

Avance de los trabajos en La Circunvalar. Foto: Alcaldía de Soledad.

Efraín

Barranquilla
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La alcaldía de Soledad habilitó 1.6 kilómetros de la calzada sur de La Circunvalar con sus tres carriles y bordillos terminados.

Indicaron que permite avanzar en las obras de la calzada norte y garantizar una mejor movilidad en este sector.

Según la Alcaldía, con esta obra de impacto regional, se benefician más de 70 mil usuarios que diariamente transitan por la Circunvalar, fortaleciendo la movilidad, el comercio, el turismo, el transporte de carga y pasajeros, así como la competitividad de toda la región Caribe.

Los trabajos ya cumplen 6 meses de labores y se han entregado diferentes tramos permitiendo resultados positivos de la megaobra.

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