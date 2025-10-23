Al gobierno no le interesa financiar a los hogares de menos ingresos para adquirir vivienda: Camacol

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, habló en 6 AM de Caracol Radio, sobre las dificultades que se han presentado en toda el sector de la construcción y de vivienda, como resultado de las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Pues según el presidente de Camacol, desde hace 3 años la industria de la construcción se ha visto fuertemente golpeada, a tal punto, que ha sido una de las que ha presentado un menor crecimiento en lo que va del gobierno de Gustavo Petro.

Además, Herrera comentó que dicho sector, ya ha acumulado ocho trimestres consecutivos de caídas en la generación de valor agregado a la economía en el PIB de edificaciones, por lo que, actualmente, es una industria que se encuentra en un estado de recesión. En cuanto a esto, añadió que las proyecciones que se están realizando, ya se encuentran enfocadas en un próximo gobierno, pues según el presidente de Camacol, para el siguiente año, que aún será dirigido por la administración de Petro, se evidencia en el presupuesto destinado que al gobierno no le interesa “subsidiar ni financiar a los hogares de menores ingresos para adquirir vivienda en Colombia”.

Le podría interesar: Comprar casa usada con Bancolombia: pasos para aplicar, precios desde $60 millones y recomendaciones

Créditos para compra de vivienda

Por otro lado, Herrera aseguró que se encuentran trabajando colaborativamente con otros gremios, esto con el fin de realizar propuestas de recuperar programas de financiación como ‘Mi Casa Ya’, que son de gran importancia para que los colombianos puedan comprar una vivienda, especialmente aquellos hogares que tienen hasta dos salarios de ingreso y, actualmente, no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de ayudas.

Con relación a esto, el presidente de Camacol estableció que dichas propuestas las están realizando, teniendo en cuenta que el actual gobierno dejará un hueco fiscal que será el más grande en los últimos 20 años, y que de esta forma, se cerrará un capítulo importante de las políticas de vivienda en Colombia. Por esto, ahora se debe pensar en como se reconstruirá este sector.

Lea también: Colombia atrapada en la era del arrendamiento: más personas viven en arriendo que en vivienda propia

Más hogares en arriendo que en vivienda propia

Recientemente, fue publicado un informe por parte de la Corficolombiana, donde se evidenció que por primera vez, al menos en dos décadas, el número de hogares en arriendo fue mayor que aquellos en vivienda propia, fenómeno el cual, el presidente de Camacol, aseguró que era resultado de un problema de asequibilidad. Pues la problemática radica en la diferencia que existe entre los precios de la vivienda, y los ingresos que reciben los hogares.

Herrera resaltó, que esto también es el reflejo de la importancia que tienen los subsidios en Colombia, pues a medida que estos desaparecen, también se aleja la posibilidad de que las personas puedan adquirir una vivienda propia, y como resultado, deban buscar alternativas como el hacerse con viviendas por medio de contratos de arrendamiento. Por esto, el presidente de Camacol, aseguró que desde la entidad también se están analizando propuestas para poder responder a la nueva realidad colombiana, por medio de proyectos de arrendamiento especializado.

Otras noticias: Las localidades más inseguras para vivir en Bogotá, según reporte de robos a viviendas en 2025