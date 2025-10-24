Bancos colombianos bloquearían cuentas de Petro y su familia, prometen acatar sanciones de EE.UU

Ante la decisión de los Estados Unidos de incluir al presidente, Gustavo Petro, a miembros de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, los bancos en el país estarían obligados a bloquear o congelar sus cuentas en el sistema financiero, aseguraron analistas consultados por Caracol Radio.

Las mismas fuentes indicaron que si los bancos no adelantan este procedimiento podrían ser vinculadas en la misma lista por no atender el requerimiento del gobierno del presidente Trump.

Aseguraron que esto se trata de un bloqueo financiero que recae sobre las personas incluidas en la llamada lista Clinton. Sin embargo, hasta el momento no se conoce sí el procedimiento de bloqueo de las cuentas ya comenzó a ejecutarse en el país.

Por su parte, la Asobancaria señaló que “el sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por más de tres décadas. De hecho, Colombia fue el primer país de América en tener un sistema antilavado con el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos de1992”.

Señala la agremiación que, desde entonces, el país ha mantenido un cumplimiento estricto de los estándares en esta materia, donde la colaboración y comunicación tanto con las autoridades norteamericanas como con la banca corresponsal ha sido fundamental.

“Ante la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos de incluir en la lista OFAC al señor Presidente de la República, a miembros de su familia y al ministro del Interior, el sector reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. Al mismo tiempo, seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, manifiesta la Asobancaria en un comunicado.

Finalmente, manifiesta que el sistema financiero colombiano continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su estabilidad e integridad.

Noticia en desarrollo...