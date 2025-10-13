Comprar casa usada con Bancolombia: pasos para aplicar, precios desde $60 millones y recomendaciones

Bancolombia ofrece un catálogo virtual de inmuebles usados, es decir, que ya han sido habitados o utilizados. No siempre se trata de remates judiciales, debido a que muchas veces no hay procesos judiciales y el inmueble se vende directamente.

Según explicó la entidad, el banco ofrece viviendas usadas “recuperadas” por entidades financieras. Por ejemplo, deudas vencidas, leasing habitacional, créditos hipotecarios, entre otros.

Cualquier persona interesada puede consultar la oferta, solicitar información y hacer una compra bajo ciertas condiciones. A continuación le explicamos cómo llevar a cabo el proceso de compra, precios y los inmuebles usados disponibles en el portal web de la entidad.

Cómo ver los inmuebles usados en la web de Bancolombia

Para consultar el catálogo de inmuebles usados disponibles, las personas tienes dos opciones de acceder: En la sección “Venta de Usados” de su página web. También, en su portal Tu360Inmobiliario, donde se listan inmuebles nuevos y usados, con filtros por ciudad, precio, tipo de inmueble, etc.

Ingrese a la sección “Venta de Usados” en el sitio oficial de Bancolombia.

Si el formulario de búsqueda está en mantenimiento, el sitio muestra un enlace “Descargar excel” donde se puede ver el listado actualizado.

Llene el formulario de búsqueda (por ciudad, tipo de inmueble, rango de precio, etc.) y haga clic en Buscar.

Aparece una lista de inmuebles disponibles. Seleccione uno que le interese y dé clic en Seleccionar.

Pulse Ir a datos de contacto para continuar.

Diligencie el formulario de solicitud de asesoría (nombre, teléfono, ciudad, inmueble de interés) y haga clic en Solicitar asesoría.

Proceso para comprar vivienda usada en Bancolombia

Bancolombia aclara que el tiempo de respuesta por correo electrónico es de aproximadamente 5 días hábiles. Una vez que el banco responde a la solicitud, las personas podrán recibir detalles adicionales como el estado legal del inmueble, condiciones de pago, títulos, impuestos etc.

Luego de esto, deberá evaluar la financiación, es decir, verificar si calificas para crédito de vivienda usada. Bancolombia financia vivienda usada, urbana, etc. Además, se debe hacer el avalúo del inmueble, estudio jurídico de títulos, revisión de la legalidad del inmueble.

De acuerdo con el banco, la persona debe tener la cuota inicial lista, ya que no todo el valor de la vivienda será cubierto por el crédito. Bancolombia financia hasta un porcentaje del valor comercial (varía si es VIS, VIP u otra categoría). Ya con todo acordado, sigue la firma de promesa de compraventa o contrato equivalente, documentación legal, escrituración, pago de impuestos, pago de la parte que no cubre el crédito.

Una vez cumplido todo el proceso legal, el banco hace dl desembolso del crédito al vendedor o al banco si es la compra directa.

Recomendaciones útiles

Aunque estos inmuebles no son remates judiciales estrictamente, igual puede haber riesgos: el estado físico o legal podría exigir intervención. Verificar siempre la documentación completa y consultar con un abogado o experto inmobiliario si dudas. Hacer seguimiento al catálogo, pues la oferta cambia con frecuencia y los inmuebles suelen venderse rápido. No fiarse únicamente de fotos: si es posible visitar el lugar o pedir más evidencias. Confirmar con el banco los costos adicionales (impuestos, gastos notariales, escrituración, mantenimiento, etc.).

Lista de inmuebles usados disponibles: ubicación y precio

Vivienda usada, 117 m² (Envigado): COP 980.000.000

Apartamento usado, 64 m², 2 habitaciones (Sabaneta (sector Cañaveralejo): COP 440.000.000.

Apartamento tipo loft, 60 m², 1 habitación (El Retiro): COP 510.000.000

Apartamento, 46 m², 2 habitaciones (Bogotá, zona franca): COP 169.500.000

Apartamento, 65 m², 3 habitaciones (Bogotá, Granada Norte): COP 320.000.000

Apartamento, 64 m², 3 habitaciones (Madrid, Cundinamarca): COP 175.000.000

Apartamento, 85 m² (Medellín): COP 750.000.000

Casa usada, 165 m², 3 habitaciones (Chía, Cundinamarca): COP 398.061.869

Consulte la lista completa aquí: https://www.bancolombia.com/personas/usados-bancolombia