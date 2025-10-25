Corte Constitucional retomará en dos semanas estudio de la reforma pensional

Barranquilla

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, anunció que el debate sobre la reforma pensional se retomará en un plazo máximo de dos semanas, una vez se resuelvan las recusaciones presentadas contra varios magistrados, incluido él mismo.

“Estuvo a punto de resolverse hace dos semanas, pero se presentó una recusación contra uno de los magistrados que obligó a iniciar un incidente sobre el particular y ese incidente está en trámite, que aspiramos a que se resuelva en el menor tiempo posible”, señaló Ibáñez.

El magistrado explicó que el proceso judicial está actualmente en la etapa de traslado a las partes: “Se le corrió traslado al señor magistrado, a su turno se corrió traslado a la recusante para que presente las pruebas que considere, y al mismo tiempo se decretarán y practicarán durante la semana siguiente”, detalló.

Según Ibáñez, una vez culminen los trámites de las recusaciones, la Corte podrá retomar el estudio de la ponencia sobre la constitucionalidad de la reforma, que ha sido objeto de amplio debate en el país.

“Debemos asumir el debate en las próximas semanas, sobre todo el tema pensional. Se deben resolver las recusaciones que se han presentado contra varios magistrados, contra mí, por supuesto, y contra el magistrado Carvajal. A partir del momento en que se resuelvan todas esas recusaciones, se retomará el estudio de la ponencia”, afirmó el presidente del alto tribunal.

Durante su intervención, Ibáñez evitó pronunciarse sobre otros asuntos de coyuntura nacional, como la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente o la inclusión del presidente de la República en la llamada lista Clinton, argumentando que no le corresponde a la Corte opinar sobre esos temas.

Otras noticias: Representante del Magdalena celebra aprobación de la mesada 14 para maestros pensionados