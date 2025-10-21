Nueva recusación contra el Procurador Regional por elecciones en Uniatlántico

Este martes 21 de octubre fue radicada una recusación formal contra el Procurador Regional del Atlántico, Javier Enrique Bolaño Higgins, ante la Procuraduría General de la Nación, alegando presunta falta de imparcialidad, conflicto de intereses, en el marco de la elección de rector de la Universidad del Atlántico.

Según el documento, la solicitud se fundamenta en la vinculación laboral del hermano del Procurador, Álvaro Bolaño Higgins, como Inspector General del Distrito de Barranquilla, “cargo de confianza del alcalde Alejandro Char”.

El recusante, identificado como Andrés Felipe Lozada, sostiene que este vínculo familiar y político “afecta la imparcialidad objetiva exigida por la ley, especialmente porque el mandatario distrital estaría respaldando a Leyton Barrios Torres, uno de los aspirantes a la rectoría del alma máter”.

La recusación también denuncia la existencia de reuniones entre miembros del Consejo Superior de la Universidad, con dirigentes politicos de la casa Char, lo que, según Lozada, “configura una presunción razonable de parcialidad objetiva”.

En el documento, Lozada pide al Procurador General de la Nación que admita la recusación, aparte a Bolaño Higgins de todo asunto vinculado con la Universidad del Atlántico y designe un funcionario ad hoc para garantizar neutralidad y transparencia. También solicita una investigación disciplinaria por la presunta omisión de declarar impedimento.

“Es pertinente invocar el macroprincipio de la moralidad administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el cual impone a todos los servidores públicos el deber de actuar con rectitud, transparencia y ausencia de intereses personales o políticos que puedan afectar la función pública”, manifestó el ciudadano.

Primera recusación, improcedente

Como se comentó, esta es la segunda recusación contra Bolaño Higgins. Fue radicada horas después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un auto en el que rechaza por improcedente la recusación presentada por Luis Alejandro Lemus Martínez contra el procurador regional de instrucción del Atlántico y que buscaba apartarlo de la labor de resolver el incidente de recusación formulado contra los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en el marco del proceso de elección del rector para el periodo 2025-2029.

​La decisión, firmada por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se fundamenta en que el funcionario encargado de resolver un incidente (como Bolaño Higgins en este caso) no puede ser recusado ni manifestar impedimento. Esta postura se basa en el artículo 142 del Código General del Proceso y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que buscan evitar una “cascada de incidentes” que obstruyan la administración de justicia