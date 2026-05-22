SAE avanza en liquidaciones de empresas de apuestas de ‘La Gata’: hay inconsistencias en Uniapuestas

La Sociedad de Activos Especiales avanza en liquidaciones de las empresas de apuestas de alias ‘La Gata’. Se busca pagar las obligaciones laborales reconocidas.

Tiene que ver con las empresas Aposmar, Unicat, Aposucre, en donde se trabaja en la designación de nuevos liquidadores y también en Uniapuesta, en donde se identificaron inconsistencias como registros duplicados y documentación incompleta dentro del proceso liquidatorio.

Según Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la SAE, se adelanta mesas de trabajo permanentes con la liquidadora de Uniapuestas y con representantes de extrabajadores para verificar la existencia de relaciones laborales y avanzan en el recomiendo y pago de acreencias.

Protestas por extrabajadores de Uniapuestas

Precisamente, un grupo de extrabajadores de la empresa en liquidación Uniapuestas anunció una nueva manifestación frente a la Sociedad de Activos Especiales en Barranquilla, denunciando presuntos incumplimientos en el pago de sus liquidaciones laborales. Según Hikler Pelufo Camargo, excoordinador del taller de sistemas de la compañía, llevan más de 12 años esperando una solución

La SAE indicó que “frente a las sociedades Aposmar, Unicat y Aposucre, se adelantan las gestiones necesarias para designar nuevos liquidadores y acelerar los procesos correspondientes. Entre las acciones priorizadas se encuentran la actualización y depuración de acreencias laborales, la conciliación de procesos judiciales, el alistamiento jurídico de inmuebles y la comercialización de activos para generar liquidez en el corto plazo”.