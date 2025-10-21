Sector portuario de Barranquilla espera recursos para garantizar dragado en 2026

El sector portuario de Barranquilla sigue atento a la definición de los recursos que asegurarán la continuidad del dragado del canal de acceso durante el próximo año. Aunque el mantenimiento está garantizado hasta diciembre de 2025, aún no se ha confirmado la adjudicación de los fondos para 2026.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En espera del Ministerio

Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, afirmó que sigue a la espera de que se agilice la adjudicación de los recursos destinados al dragado del puerto de Barranquilla.

El dirigente gremial destacó también que se espera una respuesta oficial del Ministerio de Transporte en las próximas semanas para garantizar la continuidad del proyecto. En la última reunión con representantes del ministerio, no se entregó una fecha exacta sobre la adjudicación. Cabe recordar que el dragado está asegurado únicamente hasta diciembre de este año.

“La expectativa es que los recursos para el dragado se comprometan este año, siguiendo la práctica de los últimos dos años, para garantizar la continuidad del proyecto sin interrupciones. Desde Asoportuaria esperan que el Gobierno Nacional anuncie la aprobación en los próximos días, ya que actualmente solo está pendiente un trámite administrativo”, explicó.

Presupuesto estimado

Respecto al monto solicitado, Ariza explicó que en los últimos años se han destinado cerca de 100.000 millones de pesos anuales para el dragado, lo cual sería suficiente para cubrir al menos la mitad del 2026, conforme a lo permitido por ley.

LEA TAMBIÉN: Investigan muerte de joven en medio de pelea de boxeo improvisada, en Barranquilla

“En los últimos años se han destinado cerca de 100.000 millones de pesos al dragado, lo cual sería suficiente para garantizar al menos la primera mitad del próximo año, que es lo que la ley permite. Más allá de ese período se complica el proceso por cambios de gobierno y procedimientos legales, por lo que asegurar medio año de dragado sería suficiente para mantener la continuidad del proyecto”, mencionó Ariza.

Prioridad: continuidad

El director de Asoportuaria concluyó: “Lo importante es que no se suspenda el dragado”, resaltando la necesidad de mantener la operatividad del puerto y la competitividad del sector logístico.