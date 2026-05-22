13 docentes en Soledad han sido amenazados entre el 2025 y este año, advierte Personería

13 docentes de Soledad han recibido algún tipo de amenazas entre al año anterior y en lo que va de este año, según dio a conocer la Personería municipal.

En conversación con Caracol Radio, Benjamín Latorre, indicó que los docentes son de diferentes instituciones del municipio y que, una vez denuncian las amenazas son reubicados de manera temporal por parte de la secretaría de educación.

“Esas amenazas está bajo reserva, pero no son de estudiantes. Eso lo maneja la UNP que es la entidad nacional de evaluar el riesgo y poner el esquema de seguridad”, manifestó.

Latorre sostuvo que estas amenazas han sido trasladas a la Unidad Nacional de Protección para que haya una evaluación del riesgo. Confirmó que estas amenazas no están vinculadas con estudiantes y que son reservadas debido a que están en investigación.

Pidió no estigmatizar a estudiantes

Por otra parte, ha pedido a las autoridades que no generalice en que cada vez que hay algunas amenazas se señalen a los estudiantes como presuntos responsables, sino que no se descarte cualquier hipótesis.

Este jueves, 21 de mayo hubo un paro de 24 horas por parte de los docentes de colegios públicos en rechazo a la circulación de un panfleto que generó zozobra en el municipio.