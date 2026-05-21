Barranquilla mantiene finanzas sólidas: Fundesarrollo

Barranquilla volvió a obtener la máxima calificación financiera otorgada por Fitch Ratings, un reconocimiento que, según la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, refleja el manejo responsable de las finanzas distritales y la confianza en el modelo de gestión de la administración.

"La ciudad vuelve a demostrar que tiene unas finanzas sólidas y confiables, lo que genera tranquilidad para inversionistas y entidades financieras“, aseguró Aljure.

La funcionaria destacó que este logro fortalece la imagen de Barranquilla ante el sector financiero y permitirá mejorar las condiciones de negociación con la banca para financiar proyectos estratégicos.

También recordó que la ciudad ya había alcanzado esta máxima calificación entre 2017 y 2019, durante la segunda administración del alcalde Alejandro Char, aunque posteriormente la perdió debido a factores como la pandemia.

"Esta calificación también nos abre puertas para seguir impulsando proyectos estratégicos que impacten el desarrollo de la ciudad“, agregó.

Fundesarrollo destaca fortalezas, pero alerta sobre riesgos

En medio de este panorama, Fundesarrollo presentó un análisis basado en los resultados más recientes del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que Barranquilla ocupó en 2024 el segundo lugar entre las ciudades grandes del país, solo superada por Bogotá.

Según el análisis, la capital del Atlántico fue una de las dos únicas ciudades clasificadas en la categoría de “solvente”,gracias a factores como la alta inversión en infraestructura, la capacidad de recaudo y el control de los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, la investigadora de Fundesarrollo, Paula Barrios, advirtió que el Distrito enfrenta importantes desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera.

"Barranquilla mantiene indicadores fiscales sólidos, pero existen señales de alerta relacionadas con el endeudamiento y la liquidez que deben ser monitoreadas“, señaló Barrios.

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Deuda, refinanciación y presión sobre la liquidez

Barrios también señala un aumento del endeudamiento del Distrito. Según Fundesarrollo, Barranquilla refinanció cerca del 40 % de su deuda de largo plazo y proyecta contratar alrededor de tres billones de pesos adicionales para financiar el actual Plan de Desarrollo.

Además, cerca de la mitad de la deuda de largo plazo está denominada en moneda extranjera, lo que aumenta la exposición de la ciudad a variaciones cambiarias y posibles incrementos en las tasas de interés internacionales.

"Es importante fortalecer el recaudo y mantener la disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera de la ciudad en el mediano y largo plazo“, indicó la investigadora.

A esto se suma un déficit de liquidez registrado en 2025 y una menor capacidad para seguir aumentando impuestos, situación que, según Fundesarrollo, obliga a priorizar inversiones con alta rentabilidad social y financiera para evitar presiones futuras sobre las finanzas distritales.