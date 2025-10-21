Fuerzas Militares en máximo alistamiento ante alerta por posible formación ciclónica en San Andrés

La Fuerza Naval del Caribe, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, activó su máximo nivel de alistamiento ante la alerta emitida por la Mesa Técnica de Ciclones Tropicales. El comunicado advierte sobre una onda tropical con probabilidad de formación ciclónica al oriente del mar Caribe, lo que ha puesto en vigilancia al Archipiélago de San Andrés.

Más de 850 uniformados de las Fuerzas Militares, entre integrantes del Batallón de Infantería de Marina No. 11, la Estación de Guardacostas de San Andrés, el Grupo Aéreo del Caribe y el Componente Ejército, permanecen listos para actuar ante cualquier emergencia que pueda derivarse de este fenómeno natural.

Recomendaciones

Las autoridades advierten que esta potencial formación ciclónica podría generar lluvias dispersas, aumento en la velocidad del viento e incremento del oleaje, afectando principalmente las actividades marítimas y costeras.

Por esta razón, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantiene activos sus protocolos de seguimiento, planes de contingencia y acciones preventivas en todo el territorio insular.

A la comunidad se le recomienda preparar un kit de emergencia que contenga radio, linterna, pilas, agua potable y alimentos no perecederos, elementos esenciales para afrontar posibles afectaciones o cortes de servicios.

Compromiso con la seguridad

Las Fuerzas Militares de Colombia reiteraron su compromiso con la protección y bienestar de los habitantes del Archipiélago, asegurando que se mantendrán en permanente coordinación con las autoridades locales y nacionales.

Así mismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada sobre la evolución del fenómeno.